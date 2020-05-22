Порядка 62 га в Подмосковье отвели под плодовые и ягодные культуры

"Наряду с весенними посевными работами в Подмосковье активно ведутся работы в садоводческих хозяйствах и питомниках. Порядка 62 гектаров многолетних плодово-ягодных насаждений заложено на сегодняшний день в области", - сказал Разин.

Министр добавил, что клубники, смородины и малины посажено около 46,4 гектаров; груш, яблонь и сливы - 9,3 гектаров. Кроме того, более 6 гектар заняли плодовые и ягодные питомники.

Ранее Разин сообщил, что в Коломенском городском округе Подмосковья хозяйством в этом сезоне высажено более 30 отечественных сортов вишни с последующей посадкой сада этой осенью на площади более 10 га и в будущем году на площади более 100 гектар.