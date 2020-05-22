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Новости Подмосковья
2020-05-22T15:43
https://ria.ru/20200522/1571848531.html
Порядка 62 га в Подмосковье отвели под плодовые и ягодные культуры
https://cdn24.img.ria.ru/images/155479/71/1554797121_0:152:3072:1880_1036x0_80_0_0_870c7d51824700fb450ef00865c137ba.jpg
РИА Новости

Порядка 62 га в Подмосковье отвели под плодовые и ягодные культуры

15:43 22.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника
Клубника
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Порядка 62 гектаров земель отвели в Подмосковье под посадку плодовых и ягодных культур, сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.
"Наряду с весенними посевными работами в Подмосковье активно ведутся работы в садоводческих хозяйствах и питомниках. Порядка 62 гектаров многолетних плодово-ягодных насаждений заложено на сегодняшний день в области", - сказал Разин.
Министр добавил, что клубники, смородины и малины посажено около 46,4 гектаров; груш, яблонь и сливы - 9,3 гектаров. Кроме того, более 6 гектар заняли плодовые и ягодные питомники.
Ранее Разин сообщил, что в Коломенском городском округе Подмосковья хозяйством в этом сезоне высажено более 30 отечественных сортов вишни с последующей посадкой сада этой осенью на площади более 10 га и в будущем году на площади более 100 гектар.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
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