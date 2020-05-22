Помпео пригрозил пересмотреть подход к статусу Гонконга

"Любое решение, ущемляющее автономию и свободы Гонконга, гарантированных Объединенной китайско-британской декларацией (по вопросу передачи Гонконга – ред.) и конституционным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку (принципа) "одна страна, две системы" и статуса этой территории", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.