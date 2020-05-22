Помпео пригрозил пересмотреть подход к статусу Гонконга

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру США подхода к принципу "одна страна, две системы", заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.
"Любое решение, ущемляющее автономию и свободы Гонконга, гарантированных Объединенной китайско-британской декларацией (по вопросу передачи Гонконга – ред.) и конституционным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку (принципа) "одна страна, две системы" и статуса этой территории", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
По его словам, США осуждают внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая законопроекта о нацбезопасности Гонконга. Это идет в обход законодательных процедур Гонконга и игнорирует волю его народа, добавил Помпео. Госсекретарь назвал это "предвестником гибели" автономии региона.
"США настойчиво призывают Пекин пересмотреть свое ужасное предложение, выполнять свои международные обязательства и уважать широкую автономию, демократические институты и гражданские свободы Гонконга, которые, в соответствии с законодательством США, играют определяющую роль в сохранении его особого статуса", - добавил