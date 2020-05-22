Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T15:54
https://ria.ru/20200522/1571848453.html
Рябков: договор по открытому небу не умрет после выхода из него США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_39176e46157ea7ca25bbb4e7464cd86a.jpg
РИА Новости

Рябков: договор по открытому небу не умрет после выхода из него США

15:43 22.05.2020 (обновлено: 15:54 22.05.2020)
421
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Договор совершенно не мертв, и выход из него США в ноябре текущего года, что я считаю весьма и весьма вероятным с учетом всех объявлений, а главное - по причине такой поведенческой модели Вашингтона в этой сфере, - это не означает, что договор после этого умрет", - заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
"В отличие от ситуации с ДСНВ, в договоре на сегодняшний день 34 государства. США запустили процедуру выхода, но после их выхода, если он состоится, как об этом объявлено, как об этом решено - я обращаю внимание на то, что данный шаг анонсирован Вашингтоном не как намерение, а как решение, это очень важный нюанс, его нельзя сбрасывать со счетов тоже - тогда в нем останется 33 государства или меньше. Но это все равно не означает, что договор прекратит свое существование", - отметил Рябков.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Вчера, 15:30
МИД упрекнул США в дезинформации в отношении Договора по открытому небу
2010114
Обсудить 0
Дональд ТрампМоскваВашингтон (город)БезопасностьВыход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуСергей РябковСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Односторонних уступок США от России по ДСНВ не будет, заявил Рябков
Сергей Рябков
Рябков: США игнорируют мнение других стран по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
МИД упрекнул США в дезинформации в отношении Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков заявил о готовности к встрече со спецпредставителем США
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео пригрозил пересмотреть подход к статусу Гонконга
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия готова обсуждать с США перспективные системы вооружения
Здание МИД России
МИД призвал не верить США на слово в сфере контроля над вооружениями
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Рябков раскритиковал требование США подключить Китай к договору СНВ
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД поставили под вопрос договороспособность США
Сергей Рябков
МИД: выход США из Договора по открытому небу не повлияет на саммит СБ ООН
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
МИД отверг ультиматум США по Договору об открытом небе
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
Госдеп назвал условие для снятия санкций с "дочки" Роснефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния