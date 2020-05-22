Рябков: договор по открытому небу не умрет после выхода из него США

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Договор совершенно не мертв, и выход из него США в ноябре текущего года, что я считаю весьма и весьма вероятным с учетом всех объявлений, а главное - по причине такой поведенческой модели Вашингтона в этой сфере, - это не означает, что договор после этого умрет", - заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
"В отличие от ситуации с ДСНВ, в договоре на сегодняшний день 34 государства. США запустили процедуру выхода, но после их выхода, если он состоится, как об этом объявлено, как об этом решено - я обращаю внимание на то, что данный шаг анонсирован Вашингтоном не как намерение, а как решение, это очень важный нюанс, его нельзя сбрасывать со счетов тоже - тогда в нем останется 33 государства или меньше. Но это все равно не означает, что договор прекратит свое существование", - отметил Рябков.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.