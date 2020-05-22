Рябков: договор по открытому небу не умрет после выхода из него США

"Договор совершенно не мертв, и выход из него США в ноябре текущего года, что я считаю весьма и весьма вероятным с учетом всех объявлений, а главное - по причине такой поведенческой модели Вашингтона в этой сфере, - это не означает, что договор после этого умрет", - заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.