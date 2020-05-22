Саратовские медики успешно приняли роды у второй пациентки с COVID-19

Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Саратовские врачи успешно приняли роды у второй пациентки, зараженной коронавирусной инфекцией, результаты анализов младенца на Саратовские врачи успешно приняли роды у второй пациентки, зараженной коронавирусной инфекцией, результаты анализов младенца на COVID-19 еще не поступили, сообщил в пятницу областной минздрав.

Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил 19 мая, что на прошлой неделе в COVID-госпитале на базе горбольницы №10 в Саратове заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Саратова родила дочь, у которой также диагностирован COVID-19. Состояние обеих оценивалось как удовлетворительное.

"Вчера в 10-й клинической больнице города Саратова, в нашем "ковидном" госпитале, состоялись вторые роды. Молодая девушка с коронавирусом родила дочку. Ребенок доношенный. Все прошло без осложнений. Мама и девочка чувствуют себя нормально. Врачи, хирурги, акушеры-гинекологи работали в защитных костюмах", - сообщается на странице минздрава области в Instagram.

"Ребенок переведен в областную детскую инфекционную больницу в отдельный бокс, ждем результаты исследования на COVID-19. Мама приходит в себя и долечивается в 10-й больнице. Будем решать вопрос об их совместном пребывании", - отмечают в ведомстве.

Также минздрав опубликовал видео, на котором запечатлено, как врачи в защитных костюмах провели операцию кесарева сечения, в результате которой на свет появился малыш.

Всего в области лабораторно подтверждены 2223 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 16 пациентов, выздоровели 699.