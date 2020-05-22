Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:42
https://ria.ru/20200522/1571848406.html
Саратовские медики успешно приняли роды у второй пациентки с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

Саратовские медики успешно приняли роды у второй пациентки с COVID-19

15:42 22.05.2020
204
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Саратовские врачи успешно приняли роды у второй пациентки, зараженной коронавирусной инфекцией, результаты анализов младенца на COVID-19 еще не поступили, сообщил в пятницу областной минздрав.
Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил 19 мая, что на прошлой неделе в COVID-госпитале на базе горбольницы №10 в Саратове заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Саратова родила дочь, у которой также диагностирован COVID-19. Состояние обеих оценивалось как удовлетворительное.
"Вчера в 10-й клинической больнице города Саратова, в нашем "ковидном" госпитале, состоялись вторые роды. Молодая девушка с коронавирусом родила дочку. Ребенок доношенный. Все прошло без осложнений. Мама и девочка чувствуют себя нормально. Врачи, хирурги, акушеры-гинекологи работали в защитных костюмах", - сообщается на странице минздрава области в Instagram.
"Ребенок переведен в областную детскую инфекционную больницу в отдельный бокс, ждем результаты исследования на COVID-19. Мама приходит в себя и долечивается в 10-й больнице. Будем решать вопрос об их совместном пребывании", - отмечают в ведомстве.
Младенец в роддоме
Вчера, 10:19Распространение нового коронавируса
Врач объяснила рождение здоровых детей у женщин с COVID-19
Также минздрав опубликовал видео, на котором запечатлено, как врачи в защитных костюмах провели операцию кесарева сечения, в результате которой на свет появился малыш.
Всего в области лабораторно подтверждены 2223 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 16 пациентов, выздоровели 699.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьСаратовОбщество
Рекомендуем
Мексика
В Мехико ученые обнаружили древние захоронения людей и мамонтов
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Односторонних уступок США от России по ДСНВ не будет, заявил Рябков
Сергей Рябков
Рябков: договор по открытому небу не умрет после выхода из него США
Младенец в роддоме
Врач объяснила рождение здоровых детей у женщин с COVID-19
Машина скорой помощи
В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Популяционное исследование на иммунитет к COVID-19 проведут в июне
Кондитерская фабрика
На воронежской кондитерской фабрике выявили вспышку COVID-19
Утята, извлеченные из коллектора сотрудниками ГОЧСиПБ Москвы
В Москве пожарные помогли утятам выбраться из коллектора
Автомобили скорой помощи и пожарной службы в районе крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
Потерпевший крушение в Пакистане самолет пытался приземлиться
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков заявил о готовности к встрече со спецпредставителем США
Медицинский работник
В Москве около десяти тысяч работников обследовали на антитела к COVID-19
Пицца
На Ямале студент с COVID-19 работал в доставке пиццы
Медицинский работник в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Челябинской области умерла врач с коронавирусом
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Эпидемиолог заявил о росте заболевания COVID-19 среди подростков в России
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Путин: план по оснащению аппаратами ИВЛ специальных коек не выполнен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния