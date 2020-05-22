Ярославские власти проверят жалобу медиков из Углича о невыплате надбавок

"В связи с открытым обращением сотрудников скорой помощи Угличской ЦРБ, в котором они выражают недовольство порядком начисления стимулирующих надбавок, департамент здравоохранения инициировал проверку. Детально проверяется зарплатная история каждого сотрудника. Запрошены документы по стимулирующим выплатам, произведенным в апреле и мае водителям, фельдшерам и врачам скорой помощи", - заявил Саитгареев.