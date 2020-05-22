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2020-05-22T15:42
https://ria.ru/20200522/1571848377.html
Ярославские власти проверят жалобу медиков из Углича о невыплате надбавок
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РИА Новости

Ярославские власти проверят жалобу медиков из Углича о невыплате надбавок

15:42 22.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Департамент здравоохранения Ярославской области начал проверку жалобы работников скорой помощи в Угличе о невыплате им надбавок за работу с больными с коронавирусом, сообщил журналистам директор департамента Руслан Саитгареев.
Сотрудники отделения скорой помощи Угличской ЦРБ опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в соцсетях. Они жалуются, что им не выдают положенные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом, по словам медиков, их получили только пять человек.
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"В связи с открытым обращением сотрудников скорой помощи Угличской ЦРБ, в котором они выражают недовольство порядком начисления стимулирующих надбавок, департамент здравоохранения инициировал проверку. Детально проверяется зарплатная история каждого сотрудника. Запрошены документы по стимулирующим выплатам, произведенным в апреле и мае водителям, фельдшерам и врачам скорой помощи", - заявил Саитгареев.
Он отметил, что в случае выявления нарушений в начислении стимулирующих надбавок руководство больницы будет наказано.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЯрославская областьУглич
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