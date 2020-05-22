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Рябков заявил о готовности к встрече со спецпредставителем США
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РИА Новости

Рябков заявил о готовности к встрече со спецпредставителем США

15:41 22.05.2020 (обновлено: 19:11 22.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что готов к очной встрече со спецпредставителем США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.
"Мы подтвердили готовность к такой очной встрече и мы надеемся, что санитарно-эпидемиологические обстоятельства и связанные с ними ограничения не затянутся настолько, что мы совсем уже уйдём куда-то в осень и период непосредственно предшествующий истечению 10-летнего первоначального срока действия Договора (о стратегических наступательных водружениях)", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Рябков и Биллингсли 8 мая провели телефонный разговор. После этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что очная встреча дипломатов по поводу вопросов стратегической стабильности и ДСНВ, вероятнее всего, состоится в Вене.
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