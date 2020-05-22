Рябков заявил о готовности к встрече со спецпредставителем США

"Мы подтвердили готовность к такой очной встрече и мы надеемся, что санитарно-эпидемиологические обстоятельства и связанные с ними ограничения не затянутся настолько, что мы совсем уже уйдём куда-то в осень и период непосредственно предшествующий истечению 10-летнего первоначального срока действия Договора (о стратегических наступательных водружениях)", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.