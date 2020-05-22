Эпидемиолог заявил о росте заболевания COVID-19 среди подростков в России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тенденция роста заболевания коронавирусом подростков 15-17 лет наметилась в РФ, они меньше всех соблюдают самоизоляцию, сообщил заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Горелов.
"В последние дни отмечена тенденция роста регистрации заболеваний у подростков 15-17 лет, что говорит о том, что именно эта категория детей как раз менее всего соблюдает режим самоизоляции", - рассказал Горелов на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.