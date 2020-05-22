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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:12
https://ria.ru/20200522/1571848246.html
Эпидемиолог заявил о росте заболевания COVID-19 среди подростков в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

Эпидемиолог заявил о росте заболевания COVID-19 среди подростков в России

15:39 22.05.2020 (обновлено: 16:12 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тенденция роста заболевания коронавирусом подростков 15-17 лет наметилась в РФ, они меньше всех соблюдают самоизоляцию, сообщил заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Горелов.
"В последние дни отмечена тенденция роста регистрации заболеваний у подростков 15-17 лет, что говорит о том, что именно эта категория детей как раз менее всего соблюдает режим самоизоляции", - рассказал Горелов на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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