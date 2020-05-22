Эпидемиолог заявил о росте заболевания COVID-19 среди подростков в России

"В последние дни отмечена тенденция роста регистрации заболеваний у подростков 15-17 лет, что говорит о том, что именно эта категория детей как раз менее всего соблюдает режим самоизоляции", - рассказал Горелов на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.