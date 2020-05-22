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2020-05-22T16:32
https://ria.ru/20200522/1571848190.html
Власти Пакистана назвали возможную причину авиакатастрофы в Карачи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571849280_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_cf4669b89d2b6c3f51c86b7840799e78.jpg
РИА Новости

Власти Пакистана назвали возможную причину авиакатастрофы в Карачи

15:39 22.05.2020 (обновлено: 16:32 22.05.2020)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Причиной аварии самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи в Пакистане может быть техническая ошибка, сообщает телеканал Geo со ссылкой на генерального директора авиакомпании Аршада Малика.
"Пилот сказал, что это техническая ошибка. Пилоту сказали, что обе взлетно-посадочные полосы были готовы для его приземления. Однако пилот решил уйти на второй круг. Почему он сделал это, по какой технической причине, мы узнаем", - сказал Малик перед тем, как вылететь в Карачи.
Автомобили скорой помощи и пожарной службы в районе крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
Вчера, 15:23
СМИ сообщили о выживших после падения самолета в Пакистане
Ранее представитель Управления гражданской авиации Пакистана подтвердил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. В свою очередь газета Dawn сообщает, что в результате падения в самолете есть выжившие, также пострадали люди, жившие в домах, на которых упал самолет.
На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад. Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования крушения пассажирского самолета Airbus A-320 под Карачи.
Крушение пассажирского самолета в Пакистане
© AFP 2020 / Asif Hassan

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES
© AFP 2020 / Asif Hassan

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / Akhtar Soomro

Самолет рухнул на жилые дома.

Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro
© AFP 2020 / Asif Hassan

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Погибли как минимум 90 человек.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

Мужчина помогает пострадавшим на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

Люди возле места крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan
1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan
2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES
3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan
4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro
5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan
6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan
7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan
8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan
9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan
10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan
4043213
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеКарачиПакистанВ мире
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