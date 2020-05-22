Власти Пакистана назвали возможную причину авиакатастрофы в Карачи

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Причиной аварии самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи в Пакистане может быть техническая ошибка, сообщает телеканал Geo со ссылкой на генерального директора авиакомпании Аршада Малика.

"Пилот сказал, что это техническая ошибка. Пилоту сказали, что обе взлетно-посадочные полосы были готовы для его приземления. Однако пилот решил уйти на второй круг. Почему он сделал это, по какой технической причине, мы узнаем", - сказал Малик перед тем, как вылететь в Карачи.