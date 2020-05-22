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2020-05-22T15:39
https://ria.ru/20200522/1571848149.html
В Минтруде рассказали об оформлении больничных для россиян старше 65 лет
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РИА Новости

В Минтруде рассказали об оформлении больничных для россиян старше 65 лет

15:39 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более двух миллионов больничных по карантину оформлено работающим россиянам в возрасте 65 лет и старше, 400 тысяч за период с 12 по 29 мая, сообщила пресс-служба Минтруда.
"Находящимся на самоизоляции пожилым гражданам оформлено более 2 миллионов больничных. В том числе за период с 12 по 29 мая листок нетрудоспособности предоставлен более 400 тысячам работающих россиян в возрасте 65 лет и старше", - говорится в сообщении.
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Работающие россияне 65 лет и старше могут оформить больничный, если они соблюдают режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, напомнили в Минтруде.
В министерстве отметили, что работодатели самостоятельно направляют в Фонд социального страхования России сведения, необходимые для начисления пособия по временной нетрудоспособности. Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
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Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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