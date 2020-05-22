В Минтруде рассказали об оформлении больничных для россиян старше 65 лет

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более двух миллионов больничных по карантину оформлено работающим россиянам в возрасте 65 лет и старше, 400 тысяч за период с 12 по 29 мая, сообщила пресс-служба Более двух миллионов больничных по карантину оформлено работающим россиянам в возрасте 65 лет и старше, 400 тысяч за период с 12 по 29 мая, сообщила пресс-служба Минтруда

"Находящимся на самоизоляции пожилым гражданам оформлено более 2 миллионов больничных. В том числе за период с 12 по 29 мая листок нетрудоспособности предоставлен более 400 тысячам работающих россиян в возрасте 65 лет и старше", - говорится в сообщении.

Работающие россияне 65 лет и старше могут оформить больничный, если они соблюдают режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, напомнили в Минтруде.

В министерстве отметили, что работодатели самостоятельно направляют в Фонд социального страхования России сведения, необходимые для начисления пособия по временной нетрудоспособности. Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц).