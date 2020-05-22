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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:58
https://ria.ru/20200522/1571848123.html
Путин: СССР разрушили, а систему здравоохранения не удалось
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РИА Новости

Путин: СССР разрушили, а систему здравоохранения не удалось

15:39 22.05.2020 (обновлено: 15:58 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Советский Союз разрушили, а созданную в СССР систему здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора разрушить не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. С докладом на совещании выступил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
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После доклада Путин спросил Кутырева, кто в Советском Союзе создавал систему санитарно-эпидемиологического надзора.
"Семашко, первый министр здравоохранения молодой России. И еще огромная плеяда специалистов потом, после него", - ответил Кутырев.
"Точно. Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось", - ответил Путин.
Президент добавил, что сейчас российские власти делают и будут делать дальнейшие шаги по укреплению санитарно-эпидемиологической системы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
если быть точными - процентов на 50. В советской системе были еще и ФАПы и акушерские пункты во всех населенных пунктах - которые массово позакрывали. Из школ удалили медсестер, теперь одна - на две огромные школы, что означает, что ни одной
22 мая, 15:41
О Ольга Занкова
2400001
Странно, что ещё не всё "оптимизировано". С таким размахом ведь подходили.
22 мая, 15:54
ТМТоварищ Мaузер
1610002
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