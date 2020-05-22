Путин: СССР разрушили, а систему здравоохранения не удалось

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Советский Союз разрушили, а созданную в СССР систему здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора разрушить не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. С докладом на совещании выступил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
После доклада Путин спросил Кутырева, кто в Советском Союзе создавал систему санитарно-эпидемиологического надзора.
"Семашко, первый министр здравоохранения молодой России. И еще огромная плеяда специалистов потом, после него", - ответил Кутырев.
"Точно. Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось", - ответил Путин.
Президент добавил, что сейчас российские власти делают и будут делать дальнейшие шаги по укреплению санитарно-эпидемиологической системы.
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