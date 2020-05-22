Путин: СССР разрушили, а систему здравоохранения не удалось

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Советский Союз разрушили, а созданную в Советский Союз разрушили, а созданную в СССР систему здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора разрушить не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин

Путин в пятницу проводит по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. С докладом на совещании выступил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

После доклада Путин спросил Кутырева, кто в Советском Союзе создавал систему санитарно-эпидемиологического надзора.

"Семашко, первый министр здравоохранения молодой России. И еще огромная плеяда специалистов потом, после него", - ответил Кутырев.

"Точно. Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось", - ответил Путин.

Президент добавил, что сейчас российские власти делают и будут делать дальнейшие шаги по укреплению санитарно-эпидемиологической системы.