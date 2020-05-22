В общежитии Уральского университета выявили случай заражения COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Случай заражения COVID-19 выявлен в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ), сообщает пресс-служба вуза.
"В общежитии университета на улице Малышева, 140 выявлен случай заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Согласно предписанию Роспотребнадзора, обеспечена изоляция проживающих в корпусе 35 студентов на 14 дней, усилен дезинфекционный режим, уточняет вуз.
По данным оперативного штаба региона по профилактике COVID-19, общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе достигло 3443. Двенадцать человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.