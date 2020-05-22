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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:36
https://ria.ru/20200522/1571847923.html
В общежитии Уральского университета выявили случай заражения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В общежитии Уральского университета выявили случай заражения COVID-19

15:35 22.05.2020 (обновлено: 15:36 22.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Случай заражения COVID-19 выявлен в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ), сообщает пресс-служба вуза.
"В общежитии университета на улице Малышева, 140 выявлен случай заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Согласно предписанию Роспотребнадзора, обеспечена изоляция проживающих в корпусе 35 студентов на 14 дней, усилен дезинфекционный режим, уточняет вуз.
По данным оперативного штаба региона по профилактике COVID-19, общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе достигло 3443. Двенадцать человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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