В общежитии Уральского университета выявили случай заражения COVID-19

"В общежитии университета на улице Малышева, 140 выявлен случай заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба региона по профилактике COVID-19, общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе достигло 3443. Двенадцать человек скончались.