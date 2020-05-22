Суд оставил под арестом руководителей "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 22 мая - РИА Новости. Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на постановление райсуда о продлении ареста гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева и гендиректора комбината Юлии Богдановой, являющихся фигурантами уголовного дела о пожаре в ТРЦ, сообщает суд.

Заводский районный суд города Кемерово 14 апреля продлил срок содержания под стражей Судденок, Соболева и Богдановой на 3 месяца – до 26 июля 2020 года. Все трое фигурантов являются обвиняемыми по первому делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Всего по делу проходят восемь человек: кроме указанных, это руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

Генину, Полозиненко, Никитину и Бурсину суд изменил меру пресечения на более мягкую – запрет определенных действий.

"Двадцать второго мая 2020 года Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В. на постановление Заводского районного суда г. Кемерово от 14 апреля 2020 года... По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Заводского районного суда г. Кемерово от 14 апреля 2020 года в отношении Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В. без изменения. Апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов подсудимых оставлены без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Богдановой, Соболеву и Судденок вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219).