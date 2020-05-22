Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T15:34
https://ria.ru/20200522/1571847396.html
Рябков: США игнорируют мнение других стран по Договору по открытому небу
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_39176e46157ea7ca25bbb4e7464cd86a.jpg
РИА Новости

Рябков: США игнорируют мнение других стран по Договору по открытому небу

15:34 22.05.2020
136
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Объявление США о выходе из Договора по открытому небу стало неожиданностью для их союзников, Вашингтон, по сути, игнорирует мнение своих партнёров, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Несмотря на утверждения американских официальных лиц о том, что углублённое обсуждение обстоятельств, которые подвели администрацию США к данному решению, велось в союзническом для США кругу давно, все же, несмотря на это, вчерашнее объявление стало неожиданным. США сеют раздор и неуверенность в кругу своих собственных союзников, принимая такого рода решения", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им.Горчакова.
Рябков подчеркнул, что США "в общем-то игнорируют мнение многих членов НАТО и других государств, входящих в этот Договор".
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 14:59
В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
710000
Обсудить 1
Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуСергей РябковВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
МИД упрекнул США в дезинформации в отношении Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Односторонних уступок США от России по ДСНВ не будет, заявил Рябков
Сергей Рябков
Рябков: договор по открытому небу не умрет после выхода из него США
Здание МИД России
МИД призвал не верить США на слово в сфере контроля над вооружениями
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
Сергей Рябков
МИД: выход США из Договора по открытому небу не повлияет на саммит СБ ООН
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео пригрозил пересмотреть подход к статусу Гонконга
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин попросил разъяснить показатели смертности от COVID в горах в Европе
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия готова обсуждать с США перспективные системы вооружения
МИД Польши
Польша обвинила Россию в несоблюдении Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков заявил о готовности к встрече со спецпредставителем США
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
МИД отверг ультиматум США по Договору об открытом небе
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, когда выявили пиковый прирост случаев COVID-19 в России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния