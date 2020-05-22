Рябков: США игнорируют мнение других стран по Договору по открытому небу

"Несмотря на утверждения американских официальных лиц о том, что углублённое обсуждение обстоятельств, которые подвели администрацию США к данному решению, велось в союзническом для США кругу давно, все же, несмотря на это, вчерашнее объявление стало неожиданным. США сеют раздор и неуверенность в кругу своих собственных союзников, принимая такого рода решения", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им.Горчакова.