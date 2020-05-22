Путин попросил разъяснить показатели смертности от COVID в горах в Европе

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, чем могут быть вызваны высокие показатели смертности от коронавируса в горной местности некоторых европейских стран.
"Я посмотрел данные, смертность на 100 тысяч населения: Сан-Марино на первом месте, потом Бельгия, Андорра - на третьем. Что там в горах происходит такое серьезное? Или там просто сложнее оказывать помощь медицинскую?", - спросил Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России после доклада профильного вице-премьера.
Голикова предположила, что это связано именно с проблемами оказания медпомощи. "Я думаю, что это связано со сложностью оказания медицинской помощи", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.