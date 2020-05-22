Путин попросил разъяснить показатели смертности от COVID в горах в Европе

"Я посмотрел данные, смертность на 100 тысяч населения: Сан-Марино на первом месте, потом Бельгия, Андорра - на третьем. Что там в горах происходит такое серьезное? Или там просто сложнее оказывать помощь медицинскую?", - спросил Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России после доклада профильного вице-премьера.