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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:32
https://ria.ru/20200522/1571846800.html
В Псковской области семь представителей власти заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Псковской области семь представителей власти заболели COVID-19

15:32 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Семь случаев коронавирусной инфекции выявлено среди сотрудников Дома советов, где располагается администрация Псковской области и Псковское областное собрание депутатов, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"У нас среди сотрудников Дома советов уже 7 подтвержденных случаев. Не в первый раз посередине рабочего дня проводится дезинфекция, вчера провели тестирование на коронавирус", - сказал Ведерников в пятницу на заседании оперштаба региона, которое транслировалось Псковским агентством информации.
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Как уточнил губернатор на своей странице в Instagram, 2 последних подтвержденных случая COVID-19 в администрации и парламенте добавились "за последние пару дней".
Ранее Ведерников сообщал о пяти случаях коронавируса в органах власти, в том числе и о заражении 4 сотрудников комитета по социальной защите.
По данным регионального оперштаба, на пятницу в Псковской области подтвержден 541 случай коронавирусной инфекции против 513 на четверг. Выздоровели 185 человек, 10 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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