В Псковской области семь представителей власти заболели COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Семь случаев коронавирусной инфекции выявлено среди сотрудников Дома советов, где располагается администрация Семь случаев коронавирусной инфекции выявлено среди сотрудников Дома советов, где располагается администрация Псковской области и Псковское областное собрание депутатов, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников

"У нас среди сотрудников Дома советов уже 7 подтвержденных случаев. Не в первый раз посередине рабочего дня проводится дезинфекция, вчера провели тестирование на коронавирус", - сказал Ведерников в пятницу на заседании оперштаба региона, которое транслировалось Псковским агентством информации.

Как уточнил губернатор на своей странице в Instagram , 2 последних подтвержденных случая COVID-19 в администрации и парламенте добавились "за последние пару дней".

Ранее Ведерников сообщал о пяти случаях коронавируса в органах власти, в том числе и о заражении 4 сотрудников комитета по социальной защите.

По данным регионального оперштаба, на пятницу в Псковской области подтвержден 541 случай коронавирусной инфекции против 513 на четверг. Выздоровели 185 человек, 10 скончались.