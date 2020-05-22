Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T15:31
https://ria.ru/20200522/1571846687.html
Собянин обсудит с врачами увеличение объемов плановой медпомощи москвичам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:104:3097:1846_1036x0_80_0_0_2a5d625f7f28d08b4bf98525b7c1ece3.jpg
РИА Новости

Собянин обсудит с врачами увеличение объемов плановой медпомощи москвичам

15:31 22.05.2020
226
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обсудит в пятницу с врачами вопросы наращивания объемов оказания плановой медицинской помощи жителям столицы.
"Мы договорились с главными врачами, сегодня буквально после вашего совещания соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы все еще находимся в сложной эпидемиологической ситуации. Соответственно, разрабатываем с Роспотребнадзором меры, чтобы эта плановая помощь в целом не создала очаги коронавируса в клиниках", - сказал он в пятницу в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Вчера, 15:15Распространение нового коронавируса
Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
При этом Собянин добавил, что "мы уже готовы к этому".
000023
Обсудить 0
Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, когда выявили пиковый прирост случаев COVID-19 в России
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин попросил разъяснить показатели смертности от COVID в горах в Европе
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова отметила рост доли бессимптомных больных COVID-19
Люди в центре Москвы
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Эпидемиолог заявил о росте заболевания COVID-19 среди подростков в России
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Популяционное исследование на иммунитет к COVID-19 проведут в июне
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
В Минтруде рассказали об оформлении больничных для россиян старше 65 лет
Медик у машины скорой помощи
Главврач 52-й больницы в Москве рассказала о снижении числа пациентов
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Медицинский работник
В Москве около десяти тысяч работников обследовали на антитела к COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова: Россия определяет причины смертности по требованиям ВОЗ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин: СССР разрушили, а систему здравоохранения не удалось
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
Прохожие на улице в Москве
Ракова рассказала о пользе ношения масок и перчаток
Люди в центре Москвы
Ракова рассказала, когда в Москве прошел пик заболеваемости коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния