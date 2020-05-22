Собянин обсудит с врачами увеличение объемов плановой медпомощи москвичам

"Мы договорились с главными врачами, сегодня буквально после вашего совещания соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы все еще находимся в сложной эпидемиологической ситуации. Соответственно, разрабатываем с Роспотребнадзором меры, чтобы эта плановая помощь в целом не создала очаги коронавируса в клиниках", - сказал он в пятницу в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.