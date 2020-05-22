Путин рассказал, когда выявили пиковый прирост случаев COVID-19 в России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пиковый средний прирост заболеваемости коронавирусом в России зафиксирован 26 марта - 24,1%, сейчас этот показатель составляет 3,5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
"Пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил 24,1%. На 5 мая это было уже 7,6%, на 13 мая - 5,9%, вчерашний день, как я уже говорил, - 3,5%", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.