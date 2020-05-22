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2020-05-22T15:30
https://ria.ru/20200522/1571846620.html
МИД упрекнул США в дезинформации в отношении Договора по открытому небу
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РИА Новости

МИД упрекнул США в дезинформации в отношении Договора по открытому небу

15:30 22.05.2020
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США занимаются дезинформацией в отношении Договора по открытому небу, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Точно так же, как в случае с ДРСМД, США разработали некую концепцию, которую они, обрамляя словесами, иногда новыми, но редко, а так надоедливо повторяющимися, внедряют в международный дискурс, в сознание тех, кто этим интересуется, в сознание политикоформирующих кругов некие мифы... Это называется дезинформация, если употребить правильный американский термин. То есть ложь, осознанно распространяемая ради достижения тех или иных целей. Или это называется "мизинформация", у нас такого слова нет, но я предлагаю его тоже брать на вооружение. Тут есть нюанс - это не полная ложь, это полуправда", - сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
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США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияВыход США из договора о РСМДДоговор по открытому небуДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАБезопасностьВ мире
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