МИД упрекнул США в дезинформации в отношении Договора по открытому небу

"Точно так же, как в случае с ДРСМД, США разработали некую концепцию, которую они, обрамляя словесами, иногда новыми, но редко, а так надоедливо повторяющимися, внедряют в международный дискурс, в сознание тех, кто этим интересуется, в сознание политикоформирующих кругов некие мифы... Это называется дезинформация, если употребить правильный американский термин. То есть ложь, осознанно распространяемая ради достижения тех или иных целей. Или это называется "мизинформация", у нас такого слова нет, но я предлагаю его тоже брать на вооружение. Тут есть нюанс - это не полная ложь, это полуправда", - сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.