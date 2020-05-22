Популяционное исследование на иммунитет к COVID-19 проведут в июне

"Мы переходим на популяционное исследование, мы должны понимать, сколько же людей в популяции имеют иммунитет... Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня, ровно для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить", - сказала Попова на совещании о санитарно-эпидемической обстановке в РФ.