Популяционное исследование на иммунитет к COVID-19 проведут в июне

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу начнется в России в третьей декаде июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы переходим на популяционное исследование, мы должны понимать, сколько же людей в популяции имеют иммунитет... Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня, ровно для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить", - сказала Попова на совещании о санитарно-эпидемической обстановке в РФ.
По её словам, в планах охватить таким исследованием порядка 0,5% населения - это в два раза больше, чем сегодняшнее количество пострадавших в этой ситуации. "Это очень перспективное направление, которое позволит нам понять, как же мы подготовились к осени, с какими цифрами мы можем идти к следующему этапу", - добавила глава Роспотребнадзора.
Попова сообщила, что сейчас уже запущено исследование напряженности иммунитета у медицинских работников, и в первую очередь Москвы.
"На сегодняшний день в 51 медицинском центре обследовано около 10 тысяч медицинских работников, разные цифры в разных медицинских учреждениях", - отметила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.