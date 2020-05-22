Муфтии рассказали, как российские мусульмане проведут Ураза-байрам

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главы централизованных исламских управлений РФ поддержали просьбу президента России Владимира Путина провести один из главных мусульманских праздников Ураза-байрам дома.

"Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул, что этот призыв поддерживают и священнослужители, и он совершенно прав. Мы, исламские деятели, изначально, с началом карантинных мер, объяснили единоверцам, что мечети будут временно закрыты. Молитвы лучше всего совершать дома. Ураза-байрам также призываем встретить в домашнем режиме", - сказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он отметил, что на протяжении месяца поста Рамадан духовными управлениями и муфтиями были организованы богослужения и проповеди, которые проходят в онлайн-режиме. "Это практика распространилась на всю Россию, и верующие с пониманием отнеслись к такому варианту. Надеемся, что со временем наши мечети откроют свои двери прихожанам. В молитвах мы обращались и обращаемся к Всевышнему о скором избавлении от пандемии, терпении и стойкости", - отметил муфтий.

Муфтият Крыма в преддверии Ураза-байрама обратился к единоверцам со специальным заявлением.

"В связи с ограничениями, действующими на территории Республики Крым с целью нераспространения вируса COVID-19 отменены Джума-намаз 22 мая 2020 года, а также коллективный Байрам-намаз 24 мая 2020 года в день Ураза-байрама. Все необходимые в эти дни обряды вы можете выполнить в домашних условиях, в кругу семьи", - говорится в обращении Духовного управления мусульман (ДУМ) республики, размещенном на его официальном сайте.