Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-22T19:17
https://ria.ru/20200522/1571846508.html
Муфтии рассказали, как российские мусульмане проведут Ураза-байрам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568986103_0:134:3165:1914_1036x0_80_0_0_763d4e15239c5b1cd434fdc45cf2ee44.jpg
РИА Новости

Муфтии рассказали, как российские мусульмане проведут Ураза-байрам

15:29 22.05.2020 (обновлено: 19:17 22.05.2020)
368
© РИА Новости / Антон СкрипуновСоборная мечеть Москвы во время пятничной молитвы 20 марта 2020 г.
Соборная мечеть Москвы во время пятничной молитвы 20 марта 2020 г.
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главы централизованных исламских управлений РФ поддержали просьбу президента России Владимира Путина провести один из главных мусульманских праздников Ураза-байрам дома.
"Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул, что этот призыв поддерживают и священнослужители, и он совершенно прав. Мы, исламские деятели, изначально, с началом карантинных мер, объяснили единоверцам, что мечети будут временно закрыты. Молитвы лучше всего совершать дома. Ураза-байрам также призываем встретить в домашнем режиме", - сказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Он отметил, что на протяжении месяца поста Рамадан духовными управлениями и муфтиями были организованы богослужения и проповеди, которые проходят в онлайн-режиме. "Это практика распространилась на всю Россию, и верующие с пониманием отнеслись к такому варианту. Надеемся, что со временем наши мечети откроют свои двери прихожанам. В молитвах мы обращались и обращаемся к Всевышнему о скором избавлении от пандемии, терпении и стойкости", - отметил муфтий.
Муфтият Крыма в преддверии Ураза-байрама обратился к единоверцам со специальным заявлением.
"В связи с ограничениями, действующими на территории Республики Крым с целью нераспространения вируса COVID-19 отменены Джума-намаз 22 мая 2020 года, а также коллективный Байрам-намаз 24 мая 2020 года в день Ураза-байрама. Все необходимые в эти дни обряды вы можете выполнить в домашних условиях, в кругу семьи", - говорится в обращении Духовного управления мусульман (ДУМ) республики, размещенном на его официальном сайте.
"Мы обращаемся к единоверцам с просьбой воздержаться от многолюдных собраний и ограничить поездки. Здоровье — это дар Аллаха, который человек обязан беречь и которым он должен распоряжаться наилучшим образом", - отмечается в послании ДУМ Крыма.
Мусульмане у закрытой Соборной мечети в Москве. 20 марта 2020 г.
19 мая, 23:13Религия и мировоззрение
Муфтият: до 30 тысяч россиян уже получили помощь от мусульман в Рамадан
200000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов проводит заседание президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. 19 декабря 2018
Замглавы администрации президента поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии объявил три нерабочих дня в честь праздника Ураза-байрам
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова отметила рост доли бессимптомных больных COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, когда выявили пиковый прирост случаев COVID-19 в России
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Верующим посоветовали совершить дополнительный намаз на Ураза-байрам
Председатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
Муфтий: с пониманием воспринял просьбу остаться на Ураза-байрам дома
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин попросил разъяснить показатели смертности от COVID в горах в Европе
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение
Онлайн трансляция хатма в Галеевской мечети в Казани
Мусульмане обсудят 20 мая, как преодолеть разобщенность во время эпидемии
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Эпидемиолог заявил о росте заболевания COVID-19 среди подростков в России
Города мира. Нур-Султан
Намаз в Ураза-байрам отменили в мечетях Казахстана из-за карантина
Самолет Airbus A320 авиакомпании Пакистанские авиалинии
На борту разбившегося в Пакистане самолета было 90 человек
Объявление о карантине на заборе синагоги на Большой Бронной улице в Москве
В России своевременно закрыли мечети и синагоги, заявил раввин
Медицинские работники в красной зоне госпиталя
Воробьев отметил снижение числа госпитализированных с COVID-19
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
Назван простой способ дезинфекции маски
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния