В Саксонии предложили лечить россиян с COVID-19 в немецких клиниках

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью изданию Spiegel предложил проявить солидарность с Россией и начать принимать пациентов с COVID-19 из РФ в клиниках Германии.
"Это был бы сильный сигнал со стороны Европейского союза, если бы мы также лечили и пациентов из России... Мы в Европе в целом пытаемся помогать. И я считаю, нам стоит также быть солидарными с Россией", - заявил Кречмер.
Германия ранее принимала пациентов из других стран Евросоюза, в том числе из Италии и Франции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.