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2020-05-22T15:51
https://ria.ru/20200522/1571846439.html
В Саксонии предложили лечить россиян с COVID-19 в немецких клиниках
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

В Саксонии предложили лечить россиян с COVID-19 в немецких клиниках

15:29 22.05.2020 (обновлено: 15:51 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью изданию Spiegel предложил проявить солидарность с Россией и начать принимать пациентов с COVID-19 из РФ в клиниках Германии.
"Это был бы сильный сигнал со стороны Европейского союза, если бы мы также лечили и пациентов из России... Мы в Европе в целом пытаемся помогать. И я считаю, нам стоит также быть солидарными с Россией", - заявил Кречмер.
Германия ранее принимала пациентов из других стран Евросоюза, в том числе из Италии и Франции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаГерманияВ мире
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