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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:27
https://ria.ru/20200522/1571846285.html
Ведерников сравнил уход главы района в отпуск с побегом в тыл с поля боя
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564272626_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6992987450a51a26022e5557fc08a537.jpg
РИА Новости

Ведерников сравнил уход главы района в отпуск с побегом в тыл с поля боя

15:27 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевМихаил Ведерников
Михаил Ведерников
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Михаил Ведерников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сравнил уход в отпуск одного из глав муниципалитетов на фоне распространения коронавируса с побегом в тыл во время боя, пообещав оставить без поддержки тех подчиненных, которые решат последовать этому примеру.
"Государственные и муниципальные служащие в условиях противодействия коронавирусной инфекции остаются на рабочих местах и тоже, безусловно, находятся в зоне риска… В отличие от труда врачей, это, конечно, не подвиг, но тем не менее это тоже непростые условия работы, вызванные жесткими внешними обстоятельствами. И в этой связи у меня вызывает крайнее недоумение, что глава муниципального района может себе позволить уйти в отпуск. Бросать оружие на передовой и уезжать в тыл во время боя недопустимо для командира", - сказал Ведерников в пятницу на заседании оперштаба региона, которое транслировалось Псковским агентством информации.
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"Иначе как безответственностью, некомпетентностью и полным непониманием своих функций я это решение назвать не могу… Через неделю будет ясно, если район без руководителя даже в этой ситуации справится, это будет ярким индикатором значимости действующего главы как для района, так и для Псковской области", - добавил губернатор, не уточнив муниципалитет, чей глава ушел в отпуск.
Ведерников также пообещал подчиненным, что не станет поддерживать такие инициативы. "Коллеги, я ни от кого из вас заявления на отпуск не видел, но тем не менее хочу предупредить: если кто-то себе такое позволит, никакой помощи, поддержки и понимания от меня не ждите", - заключил руководитель Псковской области.
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В пресс-службе администрации региона РИА Новости пока не уточнили, кто из глав муниципальных районов вызвал критику губернатора.
По данным регионального оперштаба на пятницу, в Псковской области подтвержден 541 случай коронавирусной инфекции против 513 днем ранее. Выздоровели 185 человек, 10 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьОбщество
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