Ведерников сравнил уход главы района в отпуск с побегом в тыл с поля боя

"Государственные и муниципальные служащие в условиях противодействия коронавирусной инфекции остаются на рабочих местах и тоже, безусловно, находятся в зоне риска… В отличие от труда врачей, это, конечно, не подвиг, но тем не менее это тоже непростые условия работы, вызванные жесткими внешними обстоятельствами. И в этой связи у меня вызывает крайнее недоумение, что глава муниципального района может себе позволить уйти в отпуск. Бросать оружие на передовой и уезжать в тыл во время боя недопустимо для командира", - сказал Ведерников в пятницу на заседании оперштаба региона, которое транслировалось Псковским агентством информации.