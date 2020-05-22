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2020-05-22T16:31
https://ria.ru/20200522/1571846145.html
Путин выразил соболезнования президенту Пакистана после крушения самолета
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РИА Новости

Путин выразил соболезнования президенту Пакистана после крушения самолета

15:26 22.05.2020 (обновлено: 16:31 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с падением пассажирского самолета на жилые дома в городе Карачи президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Имран Хану, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что самолет, который совершал рейс из Лахора, разбился рядом с аэропортом Карачи. Представитель Управления гражданской авиации Пакистана подтвердил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. В свою очередь представитель "Международных авиалиний Пакистана" подтвердил РИА Новости крушение самолета в Карачи.
Крушение пассажирского самолета в Пакистане
© AFP 2020 / Asif Hassan

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES
© AFP 2020 / Asif Hassan

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / Akhtar Soomro

Самолет рухнул на жилые дома.

Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro
© AFP 2020 / Asif Hassan

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Погибли как минимум 90 человек.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

Мужчина помогает пострадавшим на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

Люди возле места крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan
1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan
2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES
3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan
4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro
5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan
6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan
7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan
8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan
9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan
10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan
"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – подчеркнул в телеграмме Путин.
Место крушения самолета в Карачи
Вчера, 14:57
Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
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