Путин выразил соболезнования президенту Пакистана после крушения самолета

Ранее сообщалось, что самолет, который совершал рейс из Лахора, разбился рядом с аэропортом Карачи. Представитель Управления гражданской авиации Пакистана подтвердил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. В свою очередь представитель "Международных авиалиний Пакистана" подтвердил РИА Новости крушение самолета в Карачи.