СМИ сообщили о выживших после падения самолета в Пакистане

Автомобили скорой помощи и пожарной службы в районе крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. В результате падения самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи есть выжившие, сообщает газета В результате падения самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи есть выжившие, сообщает газета Dawn

"Программный директор 24 News Ансар Накви и президент Банка Пенджаба Зафар Масуд были среди пассажиров. Семья Масуда подтвердила, что он пережил аварию. Подробности ожидаются от других пассажиров", - пишет газета.

Представитель Фонда Эдхи – известной некоммерческой организации по помощи беднякам - Саад Эдхи сообщил, что в больницы доставлены 25-30 пострадавших, живущих в районе, на который упал самолет.

Как передает телеканал Geo со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации, самолет PK-8303 потерпел крушение за минуту до приземления в Карачи.

Ранее представитель "Международных авиалиний Пакистана" подтвердил РИА Новости крушение самолета в Карачи. А представитель Управления гражданской авиации Пакистана сообщил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир.

На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад. Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования крушения пассажирского самолета Airbus A-320 под Карачи.