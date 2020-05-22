Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:54
https://ria.ru/20200522/1571845945.html
Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае

15:23 22.05.2020 (обновлено: 15:54 22.05.2020)
87563
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Показатель смертности в России из-за коронавируса серьезно вырастет в мае, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу.
"Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае, об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем. Что касается официальных данных по причинам смертности по апрелю, то мы их получим 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ", - заявила она на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где российские ученые разработали вакцину против лихорадки Эбола
Вчера, 13:04Распространение нового коронавируса
РФПИ и "ХимРар" начали финальный этап исследований лекарства от COVID-19
Голикова подчеркнула, что в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаев медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин указал, что абсолютные цифры выявленных больных и госпитализаций еще высокие.
"Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле. Это очевидно. Потому что мы в апреле и начале мая были как раз на пике заболеваемости", - указал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
14972132141
Обсудить 18
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
"Предсказатель". Если профессионал, то должна была не предсказать, а прогнозировать смертность за май в декабре. А не за 8 дней до конца мая. И уже в декабре что то делать, а не наблюдать за Китаем по телевизору.
22 мая, 15:43
maiyashat
74000016
Госпоже Голиковой надо прекращать прогнозировать. Она собственно и ответственна за развал здравоохранения в России. Может забыла? 
22 мая, 16:12
Юрий Баженов
6300004
Рекомендуем
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Источник прокомментировал заявления Лукашенко по испытанию ракет
Балкон
Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон
Абрикосы
Врач рассказала, чем опасны абрикосы
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Путин допустил вторую волну коронавируса осенью
Медицинские работники
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах
Люди в центре Москвы
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Геннадий Зюганов
Зюганов прокомментировал продление запрета на въезд на Украину
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Здание Государственной думы РФ
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Выпускники МГУ
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах хотят провести 4 июля
Автомобили скорой помощи и пожарной службы в районе крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
СМИ сообщили о выживших после падения самолета в Пакистане
Автомобиль полиции
На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния