Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Показатель смертности в России из-за Показатель смертности в России из-за коронавируса серьезно вырастет в мае, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу.

"Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае, об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем. Что касается официальных данных по причинам смертности по апрелю, то мы их получим 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ", - заявила она на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Голикова подчеркнула, что в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаев медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин указал, что абсолютные цифры выявленных больных и госпитализаций еще высокие.

"Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле. Это очевидно. Потому что мы в апреле и начале мая были как раз на пике заболеваемости", - указал он.