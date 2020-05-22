Попова отметила рост доли бессимптомных больных COVID-19

"Еще одна характеристика эпидпроцесса - это процент госпитализации в удельном весе от зарегистрированных инфицированных. Месяц назад почти 60% от выявленных попадали в стационар, сегодня удельный вес составляет около 20%. И уже было сказано сегодня Татьяной Алексеевной (Голиковой - ред.), что число инфицированных бес симптомов растет, и если в марте это было 15%, то сегодня это 45%, какие-то дни - 50 и больше процентов от впервые выявленных в конкретном дне", - сказала Попова на совещании у президента РФ о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.