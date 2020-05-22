В Москве спасли собаку, запертую в багажнике машины

"В 10.09 на пункт связи Пожарно-спасательного отряда №214 Пожарно-спасательного центра Москвы поступило сообщение о том, что в багажнике легкового автомобиля, припаркованного на стоянке по адресу город Зеленоград, корпус 409, заперта собака", - рассказали в пресс-службе.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Они узнали от очевидцев, что собачий вой слышен более суток, однако местные жители не сразу смогли найти авто Chevrolet, из которой доносился звук. Сотрудники центра открыли багажник и освободили собаку.