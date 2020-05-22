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2020-05-22T15:21
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В Москве спасли собаку, запертую в багажнике машины
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РИА Новости

В Москве спасли собаку, запертую в багажнике машины

15:21 22.05.2020
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© Фото : Анна ШвецСобака породы алабай
Собака породы алабай
© Фото : Анна Швец
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Московские спасатели освободили собаку породы алабай, которая была заперта в багажнике автомобиля, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
"В 10.09 на пункт связи Пожарно-спасательного отряда №214 Пожарно-спасательного центра Москвы поступило сообщение о том, что в багажнике легкового автомобиля, припаркованного на стоянке по адресу город Зеленоград, корпус 409, заперта собака", - рассказали в пресс-службе.
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Они узнали от очевидцев, что собачий вой слышен более суток, однако местные жители не сразу смогли найти авто Chevrolet, из которой доносился звук. Сотрудники центра открыли багажник и освободили собаку.
"Пес породы алабай вел себя доброжелательно и откликнулся на имя Джек, которым его назвала одна из жительниц близлежащих домов", - добавили в пресс-службе.
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