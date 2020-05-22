Голикова: Россия определяет причины смертности по требованиям ВОЗ

"Статистика России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер. А при установлении причин смертности мы используем единые международные требования, которые 20 апреля этого года сформированы Всемирной организацией здравоохранения", - заявила Голикова на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.