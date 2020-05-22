Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:19
https://ria.ru/20200522/1571845739.html
Голикова: Россия определяет причины смертности по требованиям ВОЗ
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_caf1c497ded70e88bf39c2486011981a.jpg
РИА Новости

Голикова: Россия определяет причины смертности по требованиям ВОЗ

15:19 22.05.2020
256
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия при установлении причин смертности использует единые международные требования, которые были сформированы Всемирной организацией здравоохранения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, говоря о ситуации с коронавирусом в стране.
"Статистика России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер. А при установлении причин смертности мы используем единые международные требования, которые 20 апреля этого года сформированы Всемирной организацией здравоохранения", - заявила Голикова на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
420003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
Рекомендуем
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, когда выявили пиковый прирост случаев COVID-19 в России
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова отметила рост доли бессимптомных больных COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин попросил разъяснить показатели смертности от COVID в горах в Европе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Популяционное исследование на иммунитет к COVID-19 проведут в июне
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
Люди в центре Москвы
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
Сотрудник НИИ в лаборатории
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Подозреваемый в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка Денис Воронцов
СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния