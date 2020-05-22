Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве

Люди в центре Москвы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в столице необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусом.

Среди них — санитарная изоляция, самоограничения, масочный режим, сохранение электронных пропусков, защитные мероприятия в транспорте.

"И конечно, достаточно жесткие требования по работе предприятий, для того чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором . <…> Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса", — добавил мэр.

Он сообщил также, что коэффициент заболеваемости коронавирусом в Москве снизился до 0,97.

Собянин подчеркнул, что столице, в отличие от многих мировых мегаполисов, удалось избежать худшего сценария, по ключевым показателям ситуацию в городе можно назвать неплохой, она стабилизировалась.

Так, количество вновь выявляемых больных коронавирусом уменьшилось с шести до трех тысяч, количество ежедневно поступающих тяжелых больных в московские клиники снизилось с 2100 до тысячи человек.

По данным на 22 мая, общее число инфицированных в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились.

В Москве COVID-19 заболели 158 207 жителей, 1867 скончались, 43 582 выздоровели. В столице третий день подряд регистрируют меньше трех тысяч зараженных.