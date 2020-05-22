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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:45
https://ria.ru/20200522/1571845672.html
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767146_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c58bf7fa363dca14ef3905b829a0c657.jpg
РИА Новости

Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве

15:19 22.05.2020 (обновлено: 17:45 22.05.2020)
240827
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЛюди в центре Москвы
Люди в центре Москвы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в столице необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусом.
Среди них — санитарная изоляция, самоограничения, масочный режим, сохранение электронных пропусков, защитные мероприятия в транспорте.
"И конечно, достаточно жесткие требования по работе предприятий, для того чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором. <…> Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса", — добавил мэр.
Он сообщил также, что коэффициент заболеваемости коронавирусом в Москве снизился до 0,97.
Автомобиль скорой помощи в центре Москвы.
12 мая, 01:46Распространение нового коронавируса
Меры борьбы с распространением COVID-19 в Москве и Московской области
Собянин подчеркнул, что столице, в отличие от многих мировых мегаполисов, удалось избежать худшего сценария, по ключевым показателям ситуацию в городе можно назвать неплохой, она стабилизировалась.
Так, количество вновь выявляемых больных коронавирусом уменьшилось с шести до трех тысяч, количество ежедневно поступающих тяжелых больных в московские клиники снизилось с 2100 до тысячи человек.
По данным на 22 мая, общее число инфицированных в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились.
В Москве COVID-19 заболели 158 207 жителей, 1867 скончались, 43 582 выздоровели. В столице третий день подряд регистрируют меньше трех тысяч зараженных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 112
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
Популярные комментарии
Нет у нас самоизоляции,есть принудительная изоляция,то есть домашний арест.
22 мая, 16:27
Сергей Боляев
426126143
Уже даже не смешно... :-(
22 мая, 15:22
Владислав Леончук
3182012222
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