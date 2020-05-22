В Таиланде планируют возобновить внутренний туризм

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министерство туризма и спорта Таиланда планирует обсудить с премьер-министром разрешение на возобновление внутреннего туризма в провинциях, где за последний 21 день не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает Bangkok Post.
Частичное начало работы поможет операторам вновь возродить свой бизнес и снизить вероятность увольнения сотрудников.
"Местные туристы совершили 80 миллионов путешествий во второй половине прошлого года, в первом квартале этого года - 24,1 миллиона, поэтому цель в 100 миллионов поездок в 2020-м вполне достижима", — сказал министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн.
По его словам, ограничения воздушного сообщения препятствуют выездному туризму, соответственно, у Таиланда есть хорошие шансы укрепить местный рынок.
Пхипхат отметил, что иностранные гости, вероятно, вернутся в октябре, страна ожидает примерно миллион гостей в месяц.