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Туризм
2020-05-22T15:27
https://ria.ru/20200522/1571845634.html
В Таиланде планируют возобновить внутренний туризм
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656274_0:216:2074:1383_1036x0_80_0_0_7375542af3fe2ce502c60974f4eb4891.jpg
РИА Новости

В Таиланде планируют возобновить внутренний туризм

15:27 22.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНациональный парк "Сиринат" в районе Майхао на острове Пхукет в Таиланде
Национальный парк Сиринат в районе Майхао на острове Пхукет в Таиланде
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министерство туризма и спорта Таиланда планирует обсудить с премьер-министром разрешение на возобновление внутреннего туризма в провинциях, где за последний 21 день не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает Bangkok Post.
Частичное начало работы поможет операторам вновь возродить свой бизнес и снизить вероятность увольнения сотрудников.
"Местные туристы совершили 80 миллионов путешествий во второй половине прошлого года, в первом квартале этого года - 24,1 миллиона, поэтому цель в 100 миллионов поездок в 2020-м вполне достижима", — сказал министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн.
По его словам, ограничения воздушного сообщения препятствуют выездному туризму, соответственно, у Таиланда есть хорошие шансы укрепить местный рынок.
Пхипхат отметил, что иностранные гости, вероятно, вернутся в октябре, страна ожидает примерно миллион гостей в месяц.
Тель-Авив
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