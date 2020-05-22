В Таиланде планируют возобновить внутренний туризм

"Местные туристы совершили 80 миллионов путешествий во второй половине прошлого года, в первом квартале этого года - 24,1 миллиона, поэтому цель в 100 миллионов поездок в 2020-м вполне достижима", — сказал министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн.