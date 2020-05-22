Польская полиция выяснит подробности заправки вертолета на АЗС

ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Вертолет приземлился для заправки на АЗС в польском Гарволине, что недалеко от Варшавы, сообщает полиция Радома.
"Нетипичная заправка произошла несколько дней назад на автозаправке на Львовском тракте в Гарволине. Около 18.30 возле колонок приземлилось двухместное воздушное судно, пилот и пассажир которого, подтолкнув вертолет к колонке, заправились топливом и, расплатившись, улетели", - говорится в сообщении.
Из видеозаписи происшествия видно, что речь идет о легком вертолете.
Как выяснилось, пилотом оказался 36-летний житель Варшавы.
Полицейские под надзором районной прокуратуры Гарволина выясняют обстоятельства всего события. В частности, полиции предстоит выяснить, "создал ли пилот при посадке на АЗС непосредственную опасность катастрофы".
Ze świadkami nietypowego zdarzenia rozmawiała reporterka @tvn24.https://t.co/YXIRu17spa— TVN Warszawa (@tvnwarszawa) May 21, 2020