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2020-05-22T15:18
https://ria.ru/20200522/1571845596.html
Польская полиция выяснит подробности заправки вертолета на АЗС
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РИА Новости

Польская полиция выяснит подробности заправки вертолета на АЗС

15:18 22.05.2020
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Вертолет приземлился для заправки на АЗС в польском Гарволине, что недалеко от Варшавы, сообщает полиция Радома.
"Нетипичная заправка произошла несколько дней назад на автозаправке на Львовском тракте в Гарволине. Около 18.30 возле колонок приземлилось двухместное воздушное судно, пилот и пассажир которого, подтолкнув вертолет к колонке, заправились топливом и, расплатившись, улетели", - говорится в сообщении.
Из видеозаписи происшествия видно, что речь идет о легком вертолете.
Как выяснилось, пилотом оказался 36-летний житель Варшавы.
Полицейские под надзором районной прокуратуры Гарволина выясняют обстоятельства всего события. В частности, полиции предстоит выяснить, "создал ли пилот при посадке на АЗС непосредственную опасность катастрофы".
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