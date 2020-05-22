Польская полиция выяснит подробности заправки вертолета на АЗС

"Нетипичная заправка произошла несколько дней назад на автозаправке на Львовском тракте в Гарволине. Около 18.30 возле колонок приземлилось двухместное воздушное судно, пилот и пассажир которого, подтолкнув вертолет к колонке, заправились топливом и, расплатившись, улетели", - говорится в сообщении.