Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом

"Сейчас - в период поэтапного выхода из режимов ограничения, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства - широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение для того, чтобы снизить, локализовать риски, закрепить успехи, которые мы достигли в борьбе с эпидемией, не допустить отката назад, защитить жизнь, здоровье, безопасность людей", - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.