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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:13
https://ria.ru/20200522/1571845363.html
Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571795946_0:0:2986:1680_1036x0_80_0_0_5ccb1fa21a2e86d77b9b602be175a9c4.jpg
РИА Новости

Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом

15:13 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Широкое тестирование на коронавирус и неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеют сейчас ключевое значение для того, чтобы закрепить успехи в борьбе с эпидемией и не допустить отката назад, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас - в период поэтапного выхода из режимов ограничения, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства - широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение для того, чтобы снизить, локализовать риски, закрепить успехи, которые мы достигли в борьбе с эпидемией, не допустить отката назад, защитить жизнь, здоровье, безопасность людей", - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Он подчеркнул, что все это чрезвычайно важные вещи, и они полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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