Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Широкое тестирование на коронавирус и неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеют сейчас ключевое значение для того, чтобы закрепить успехи в борьбе с эпидемией и не допустить отката назад, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас - в период поэтапного выхода из режимов ограничения, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства - широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение для того, чтобы снизить, локализовать риски, закрепить успехи, которые мы достигли в борьбе с эпидемией, не допустить отката назад, защитить жизнь, здоровье, безопасность людей", - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Он подчеркнул, что все это чрезвычайно важные вещи, и они полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.