Не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.
Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.
Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.
Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.
Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.
Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.
На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.
На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.
На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.
Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.
Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.
Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.
Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.
Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.
Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.
Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.
На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.
На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.
Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.
Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.