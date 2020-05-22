Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме

"При этом вновь обращаю внимание, необходимо как можно быстрее восстановить в полном объеме ритмичную, плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями", - сказал он в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.