Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости быстрого восстановления работы в медучреждениях с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.
"При этом вновь обращаю внимание, необходимо как можно быстрее восстановить в полном объеме ритмичную, плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями", - сказал он в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Путин отметил, что об этом неоднократно уже говорилось. "Это касается работы служб скорой помощи, поликлиник, больниц и специализированных медицинских центров", - пояснил он.