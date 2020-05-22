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Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
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РИА Новости

Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме

15:10 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости быстрого восстановления работы в медучреждениях с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.
"При этом вновь обращаю внимание, необходимо как можно быстрее восстановить в полном объеме ритмичную, плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями", - сказал он в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Путин отметил, что об этом неоднократно уже говорилось. "Это касается работы служб скорой помощи, поликлиник, больниц и специализированных медицинских центров", - пояснил он.
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Здоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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