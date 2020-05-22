Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в большинстве регионов РФ управляемая, заявил мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Сергей Собянин.
"В целом ситуация, Владимир Владимирович, по мнению коллег, она достаточно стабильная, и можно даже сказать, управляемая. В подавляющем большинстве субъектов открыты главные, основные отрасли экономики: промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и так далее", - сказал он на совещании у президента России по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
В ряде регионов открыты и услуги торговли, добавил Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.