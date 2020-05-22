Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:17
https://ria.ru/20200522/1571845150.html
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:104:3097:1846_1036x0_80_0_0_2a5d625f7f28d08b4bf98525b7c1ece3.jpg
РИА Новости

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой

15:10 22.05.2020 (обновлено: 15:17 22.05.2020)
555
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в большинстве регионов РФ управляемая, заявил мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Сергей Собянин.
"В целом ситуация, Владимир Владимирович, по мнению коллег, она достаточно стабильная, и можно даже сказать, управляемая. В подавляющем большинстве субъектов открыты главные, основные отрасли экономики: промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и так далее", - сказал он на совещании у президента России по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
В ряде регионов открыты и услуги торговли, добавил Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
411009
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Люди в центре Москвы
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Автомобили в Москве
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Путин допустил вторую волну коронавируса осенью
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Мужчина едет на электросамокате по Манежной площади в Москве
Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
Балкон
Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Путин надеется, что не станет пациентом врачей, борющихся с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, когда выявили пиковый прирост случаев COVID-19 в России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
Сотрудники медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону
В большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова отметила динамику на улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
03:32В центре России летом могут возникнуть торфяные пожары, сообщили ученые
Лента новостейМолния