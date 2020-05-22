Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19

"Ситуацию удалось стабилизировать. Сегодня можно уже с уверенностью сказать: нам удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов. И сегодня могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо", - сказал Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.