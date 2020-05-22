Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Худшего сценария с коронавирусом в Москве удалось избежать, ситуацию в городе по ключевым показателям можно назвать неплохой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Ситуацию удалось стабилизировать. Сегодня можно уже с уверенностью сказать: нам удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов. И сегодня могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо", - сказал Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Так, по его словам, количество вновь выявляемых больных коронавирусом уменьшилось в два раза: с 6 тысяч до 3 тысяч, количество ежедневно поступающих тяжелых больных в московские клиники уменьшилось тоже в два раза с 2100 до 1 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.