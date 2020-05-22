Семьям погибших Героев России хотят удвоить пенсии по утере кормильца

"Законопроект направлен на повышение социальной защиты членов семей погибших и умерших военнослужащих, а также пенсионеров из их числа и предусматривает установление им к пенсиям по случаю потери кормильца повышений, на которое имели бы право сами умершие и погибшие военнослужащие. Так, членам семей погибших и умерших героев Советского Союза и Российской Федерации размер повышения составит 100% получаемой пенсии по случаю потери кормильца, а членам семей ветеранов боевых действий пенсия будет повышена на 32% расчётного размера", - пояснила Шевцова в ходе представления законопроекта.