Семьям погибших Героев России хотят удвоить пенсии по утере кормильца

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Принятый Госдумой РФ в первом чтении законопроект о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных предполагает увеличение в два раза пенсий семьям Героев СССР и России, заявила замминистра обороны Татьяна Шевцова.
Законопроектом предлагается всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих (сотрудников, лиц, уволенных с военной и иной приравненной к ней службы) к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца устанавливать повышения.
"Законопроект направлен на повышение социальной защиты членов семей погибших и умерших военнослужащих, а также пенсионеров из их числа и предусматривает установление им к пенсиям по случаю потери кормильца повышений, на которое имели бы право сами умершие и погибшие военнослужащие. Так, членам семей погибших и умерших героев Советского Союза и Российской Федерации размер повышения составит 100% получаемой пенсии по случаю потери кормильца, а членам семей ветеранов боевых действий пенсия будет повышена на 32% расчётного размера", - пояснила Шевцова в ходе представления законопроекта.
Замминистра отметила, что принятие данного законопроекта коснется 85 тысяч членов семей погибших и умерших членов семей военнослужащих и военных пенсионеров. Расходы на реализацию этого законопроекта составят 1,8 миллиарда рублей в год.
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