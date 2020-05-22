Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ситуация со смертностью от коронавируса в России никогда не скрывалась, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она подчеркнула, что Россия дает оперативные данные по коронавирусу в рамках мониторинга, РФ показывает их с самого начала. Оперативный мониторинг через систему ЗАГСов также ведет Федеральная налоговая служба.
"Официальные данные по причинам, где мы выделим впервые причиной новую коронавирусную инфекцию, мы увидим 29 мая по данным за апрель... мы в общем никогда не скрывали ситуацию со смертностью в России", - сказала Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Она подчеркнула, что медицинская сеть и врачи справляются с ситуацией с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф