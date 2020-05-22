Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась

"Официальные данные по причинам, где мы выделим впервые причиной новую коронавирусную инфекцию, мы увидим 29 мая по данным за апрель... мы в общем никогда не скрывали ситуацию со смертностью в России", - сказала Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.