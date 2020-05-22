Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова

"Завьяловский районный суд рассмотрел ходатайство об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении, поступившее от Овсянникова Д.В., в котором он просит отложить рассмотрение дела, поскольку желает сам присутствовать в судебном заседании, но ввиду его проживания в Москве и в связи с введением специальных мер, направленных на поддержание предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не может присутствовать в суде. Суд принял решение об отложении рассмотрения дела на 11 июня", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ижевска Овсянникова просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так. Сообщалось, что чиновник, не предъявив посадочный талон, пошел к стойке регистрации для его получения, за что был задержан. Комментируя случившееся, Овсянников заявил, что в Ижевске, куда он летал навестить отца, впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт, выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, но "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".