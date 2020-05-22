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2020-05-22T15:08
https://ria.ru/20200522/1571844981.html
Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
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РИА Новости

Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова

15:08 22.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкДмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Дмитрий Овсянников. Архивное фото
УФА, 22 мая – РИА Новости. Суд в Удмуртии отложил на 11 июня рассмотрение административного дела о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска против экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова по его ходатайству, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества республики.
Рассмотрение дела сначала было назначено на 27 апреля в Завьяловском суде Ижевска, но его перенесли на 22 мая из-за мер по коронавирусу, поскольку Овсянников проживает в Москве.
"Завьяловский районный суд рассмотрел ходатайство об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении, поступившее от Овсянникова Д.В., в котором он просит отложить рассмотрение дела, поскольку желает сам присутствовать в судебном заседании, но ввиду его проживания в Москве и в связи с введением специальных мер, направленных на поддержание предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не может присутствовать в суде. Суд принял решение об отложении рассмотрения дела на 11 июня", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Ижевска Овсянникова просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так. Сообщалось, что чиновник, не предъявив посадочный талон, пошел к стойке регистрации для его получения, за что был задержан. Комментируя случившееся, Овсянников заявил, что в Ижевске, куда он летал навестить отца, впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт, выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, но "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".
После инцидента "Единая Россия" приняла решение об исключении Овсянникова из партии. Позже он лишился поста замглавы Минпромторга с формулировкой "в связи с сокращением этой должности".
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Единая РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваИжевскПроисшествия
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