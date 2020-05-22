Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу

"Те условия, которые США нам выдвинули, абсолютно неприемлемы, категорически неприемлемы. Они бессмысленны, лишены каких-либо оснований", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им.Горчакова.