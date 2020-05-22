Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Условия США, выдвинутые в адрес России для сохранения их участия в Договоре по открытому небу, неприемлемы, бессмысленны и лишены всякого смысла, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Те условия, которые США нам выдвинули, абсолютно неприемлемы, категорически неприемлемы. Они бессмысленны, лишены каких-либо оснований", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им.Горчакова.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что никаких нарушений договора со стороны России нет, Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.