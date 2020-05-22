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Онлайн-брифинг постпреда РФ в Женеве Геннадия Гатилова
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РИА Новости

Онлайн-брифинг постпреда РФ в Женеве Геннадия Гатилова

15:06 22.05.2020
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28 мая в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия ГАТИЛОВА о работе российской дипломатии в условиях пандемии COVID-19.
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Особое внимание будет уделено взаимодействию России со Всемирной организацией здравоохранения, а также вопросам разоружения, сирийского мирного урегулирования и другим актуальным темам международной повестки.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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