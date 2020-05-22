Онлайн-брифинг постпреда РФ в Женеве Геннадия Гатилова

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Особое внимание будет уделено взаимодействию России со Всемирной организацией здравоохранения, а также вопросам разоружения, сирийского мирного урегулирования и другим актуальным темам международной повестки.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Особое внимание будет уделено взаимодействию России со Всемирной организацией здравоохранения, а также вопросам разоружения, сирийского мирного урегулирования и другим актуальным темам международной повестки.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru