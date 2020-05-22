Онлайн-брифинг постпреда РФ в Женеве Геннадия Гатилова

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28 мая в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия ГАТИЛОВА о работе российской дипломатии в условиях пандемии COVID-19.