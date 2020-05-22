Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, и эта тенденция радует, но впереди ещё много работы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Безусловно, те тенденции, которые мы наблюдаем, нас радуют, но впереди ещё очень-очень много работы для того, чтобы закрепить эти положительные тенденции", - сказала Голикова в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.