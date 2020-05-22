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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:18
https://ria.ru/20200522/1571844789.html
Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569007651_0:184:2879:1803_1036x0_80_0_0_ad3a0b593ebc1ef768a9c10cc9e85c47.jpg
РИА Новости

Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют

15:05 22.05.2020 (обновлено: 15:18 22.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, и эта тенденция радует, но впереди ещё много работы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Безусловно, те тенденции, которые мы наблюдаем, нас радуют, но впереди ещё очень-очень много работы для того, чтобы закрепить эти положительные тенденции", - сказала Голикова в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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