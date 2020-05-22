Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сегодня можно твердо сказать, что медицинская система России выдержала испытание коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В пятницу президент России Владимир Путин проводит онлайн-совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
"Я позволю себе напомнить, что мониторинг эпидемиологической обстановки в России начался санитарными службами с конца 2019 года. Это дало нам возможность, как уже мы неоднократно отмечали, своевременно принять меры по закрытию границ и иметь выигрыш по времени почти два месяца, чтобы еще до объявления Всемирной организацией здравоохранения новой коронавирусной инфекцией пандемией, начать подготовку системы здравоохранения не допустив ее перегрузки. Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание", — сказала Голикова на совещании.
Как отметила вице-премьер, было закуплено и произведено оборудование, кратно наращено тестирование, мобилизован персонал, накоплен опыт лечения инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.