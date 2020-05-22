Власти: заморозки в Подмосковье не нанесут посадкам большого ущерба

"До яровых еще есть запас времени, поэтому снижение температуры воздуха не повлияет на растения. Что касается озимых, в нынешней стадии развития, то такое кратковременное понижение температуры воздуха совсем не страшно", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.