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Новости Подмосковья
2020-05-22T15:02
https://ria.ru/20200522/1571844490.html
Власти: заморозки в Подмосковье не нанесут посадкам большого ущерба
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569874998_0:26:3072:1754_1036x0_80_0_0_bf648d7c2bdc45f4390c40d904683b8a.jpg
РИА Новости

Власти: заморозки в Подмосковье не нанесут посадкам большого ущерба

15:01 22.05.2020 (обновлено: 15:02 22.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная
Весенняя посевная
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая – РИА Недвижимость. Ночные заморозки на территории Подмосковья не нанесут серьезного ущерба сельскохозяйственным посадкам, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
"До яровых еще есть запас времени, поэтому снижение температуры воздуха не повлияет на растения. Что касается озимых, в нынешней стадии развития, то такое кратковременное понижение температуры воздуха совсем не страшно", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Ранее Разин сообщил, что посевные работы на территории региона практически завершены.
"Аграриям необходимо заготовить материалы и оборудование для сохранения посевов. В настоящее время в поля сложно выехать из-за переувлажнения", - добавил министр.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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