Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что по факту крушения пассажирского самолета Airbus A-320 под Карачи будет начато немедленное расследование.

Ранее сообщалось, что самолет, который совершал рейс из Лахора, разбился рядом с аэропортом Карачи. На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад.

"Шокирован и опечален крушением (самолета - ред.) "Пакистанских международных авиалиний". Я общаюсь с генеральным директором компании Аршадом Маликом, который уехал в Карачи, а также со спасателями на местах, так как это сейчас является приоритетом. Немедленное расследование будет начато. Молитвы и соболезнования семьям погибших", - написал Хан в Twitter.

Ранее представитель Управления гражданской авиации Пакистана подтвердил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. В свою очередь представитель "Международных авиалиний Пакистана" подтвердил РИА Новости крушение самолета в Карачи.