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2020-05-22T15:07
https://ria.ru/20200522/1571844155.html
В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
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РИА Новости

В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году

15:07 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Шансы на то, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет продлен в 2021 году, не очень высокие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вопрос не в форме, не в формате, а в отсутствии политической воли и желания со стороны США договариваться, договариваться на основе баланса интересов. Желание с американской стороны одно - выдвигать ультиматумы, навязывать свои схемы, отрицать, по сути дела, без каких-то даже попыток выработать контраргументы, что мы им предлагаем, что мы им предъявляем", - заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
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"Но на такой основе договориться не получится, поэтому шансы на то, что ДСНВ 2010 года будет действовать в период после 5 февраля 2021 года, я лично оцениваю как не очень высокие", - отметил он.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
Американские военные
9 мая, 11:16
Похоже на ультиматум. США предъявили условие для продления ДСНВ
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СШАСНВМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВ мире
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