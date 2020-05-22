В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году

"Вопрос не в форме, не в формате, а в отсутствии политической воли и желания со стороны США договариваться, договариваться на основе баланса интересов. Желание с американской стороны одно - выдвигать ультиматумы, навязывать свои схемы, отрицать, по сути дела, без каких-то даже попыток выработать контраргументы, что мы им предлагаем, что мы им предъявляем", - заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.