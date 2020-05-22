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2020-05-22T15:11
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Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
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РИА Новости

Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу

15:11 22.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы сохранить Договор по открытому небу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Мы будем работать в пользу сохранения договора, он важен, он ценен", - сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
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США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Договор по открытому небуЗаседание совета по Открытому правительствуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
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