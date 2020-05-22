В Липецкой области от коронавируса умер врач

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Врач-терапевт, работавший с больными Врач-терапевт, работавший с больными коронавирусной инфекцией пациентами, скончался в Липецкой области, у медика был подтвержден COVID-19, сообщила в пятницу администрация региона.

"В Липецкой области зарегистрирована пятая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался участковый терапевт Грязинской центральной районной больницы. Работа врача была связана с обслуживанием больных с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков сообщил РИА Новости, что в регионе это первый летальный случай среди медиков, у которых выявили коронавирус.

"COVID-19 лабораторно подтвердился у медика 15 мая. Он лечился в амбулаторных условиях. 19 мая был госпитализирован в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Сегодня на фоне нарастания дыхательной и сердечной недостаточности мужчина скончался", - информирует обладминистрация.

По ее данным, врачу было 54 года, он "страдал артериальной гипертонией и нарушением обмена веществ".

"В соответствии с указом президента России от 6 мая 2020 года № 313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников", региональным отделением Фонда социального страхования РФ родным умершего будет предоставлена единовременная страховая выплата в размере 2,7 миллиона рублей", - сообщает администрация области.

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 64, общее количество заболевших составило 1503. Выздоровели после коронавирусной инфекции в регионе 443 человека.