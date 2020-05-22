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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T14:57
https://ria.ru/20200522/1571844100.html
В Липецкой области от коронавируса умер врач
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Липецкой области от коронавируса умер врач

14:57 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Врач-терапевт, работавший с больными коронавирусной инфекцией пациентами, скончался в Липецкой области, у медика был подтвержден COVID-19, сообщила в пятницу администрация региона.
"В Липецкой области зарегистрирована пятая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался участковый терапевт Грязинской центральной районной больницы. Работа врача была связана с обслуживанием больных с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков сообщил РИА Новости, что в регионе это первый летальный случай среди медиков, у которых выявили коронавирус.
"COVID-19 лабораторно подтвердился у медика 15 мая. Он лечился в амбулаторных условиях. 19 мая был госпитализирован в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Сегодня на фоне нарастания дыхательной и сердечной недостаточности мужчина скончался", - информирует обладминистрация.
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По ее данным, врачу было 54 года, он "страдал артериальной гипертонией и нарушением обмена веществ".
"В соответствии с указом президента России от 6 мая 2020 года № 313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников", региональным отделением Фонда социального страхования РФ родным умершего будет предоставлена единовременная страховая выплата в размере 2,7 миллиона рублей", - сообщает администрация области.
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 64, общее количество заболевших составило 1503. Выздоровели после коронавирусной инфекции в регионе 443 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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