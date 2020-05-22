Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала руководителей регионов контролировать соблюдение санитарных и гигиенических мер при снятии ограничений по коронавирусу.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
"На этом фоне всем представителям власти на местах необходимо критически наблюдать дальнейшее смягчение. Это необходимо, чтобы при растущих желаниях считать, что эпидемия уже пошла на спад, все-таки не игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования", - сказала Голикова на совещании.
"Несмотря на стабилизацию, ситуация все-таки остается достаточно хрупкой", - добавила она.
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