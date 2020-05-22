Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:01
https://ria.ru/20200522/1571843841.html
Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_caf1c497ded70e88bf39c2486011981a.jpg
РИА Новости

Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер

14:53 22.05.2020 (обновлено: 15:01 22.05.2020)
195
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала руководителей регионов контролировать соблюдение санитарных и гигиенических мер при снятии ограничений по коронавирусу.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
"На этом фоне всем представителям власти на местах необходимо критически наблюдать дальнейшее смягчение. Это необходимо, чтобы при растущих желаниях считать, что эпидемия уже пошла на спад, все-таки не игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования", - сказала Голикова на совещании.
"Несмотря на стабилизацию, ситуация все-таки остается достаточно хрупкой", - добавила она.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
120027
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
Рекомендуем
Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
Медицинский работник
Голикова сообщила о снижении темпов прироста выявления коронавируса
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Медицинский работник держит в руках пробирку
Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Ненецком округе ввели масочный режим
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова: Россия определяет причины смертности по требованиям ВОЗ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
03:32В центре России летом могут возникнуть торфяные пожары, сообщили ученые
Лента новостейМолния