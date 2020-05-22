Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер

"На этом фоне всем представителям власти на местах необходимо критически наблюдать дальнейшее смягчение. Это необходимо, чтобы при растущих желаниях считать, что эпидемия уже пошла на спад, все-таки не игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования", - сказала Голикова на совещании.