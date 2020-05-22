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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:14
https://ria.ru/20200522/1571843807.html
Голикова сообщила о снижении темпов прироста выявления коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

Голикова сообщила о снижении темпов прироста выявления коронавируса

14:51 22.05.2020 (обновлено: 15:14 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Темпы прироста выявления коронавируса в РФ снижаются, за 10 дней произошло снижение на 22%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"У нас снижаются темпы прироста выявления коронавирусной инфекции. За эти 10 дней такое снижение составило 22,5%. Темп роста в среднесуточном измерении снизился до 3,7% на отрезке этих 10 дней. По состоянию на сегодня он составил 2,8%", - сказала Голикова на совещании о санитарно-эпидемической обстановке в РФ
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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