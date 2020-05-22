Голикова сообщила о снижении темпов прироста выявления коронавируса

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Темпы прироста выявления коронавируса в РФ снижаются, за 10 дней произошло снижение на 22%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"У нас снижаются темпы прироста выявления коронавирусной инфекции. За эти 10 дней такое снижение составило 22,5%. Темп роста в среднесуточном измерении снизился до 3,7% на отрезке этих 10 дней. По состоянию на сегодня он составил 2,8%", - сказала Голикова на совещании о санитарно-эпидемической обстановке в РФ
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